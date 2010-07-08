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Расписание матчей
Оцелул - Ваккер
Оцелул - Ваккер: обзор матча 08 июля 2010
Оцелул
08.07.2010, четверг, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Ваккер
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Статистика матча Оцелул - Ваккер
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0
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0
0
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Ваккер
Германия. Кубок, 1 раунд
Ваккер
0 : 1
19.08.2012
Фортуна
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ваккер
0 : 3
14.08.2010
Боруссия Д
Товарищеские матчи
Оцелул
0 : 0
08.07.2010
Ваккер
Информация о матче
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Ваккер
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
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29 июля
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2025.06.16 09:57
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2025.05.25 15:02
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Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ваккер», у Заболотного и Шатова по дублю
2019.06.21 20:48
14
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