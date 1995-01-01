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    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ваккер», у Заболотного и Шатова по дублю

    «Зенит» разгромил «Ваккер» в товарищеском матче со счетом 6:1. По два гола забили нападающий Антон Заболотный и полузащитник Олег Шатов.

    Товарищеский матч

    Ваккер (Германия) – Зенит (Россия) – 1:6 (1:3)

    Голы: 1:0 – Грюндлер (с пенальти), 11; 1:1 – Шатов, 26; 1:2 – Шатов, 27; 1:3 – Ригони, 33; 1:4 – Ерохин, 59; 1:5 – Заболотный, 61; 1:6 – Заболотный, 65.

    «Зенит» (первый тайм): Бабурин, Иванович, Смольников, Маммана, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Шатов, Азмун.

    «Зенит» (второй тайм): Кержаков, Ракицкий, Набиуллин, Маммана (Прохин, 60), Иванович (Мостовой, 60), Терентьев, Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Заболотный, Джорджевич.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +682

      ДВС 9 секунд назад

      Собрались, размялись, а теперь готовиться к сезону!

      0
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      Рейтинг: +335

      Томик 4 минуты назад

      Заболотный топ. Я знал, я знал. Не даром не выжил ни один манекен.

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      Рейтинг: +6623

      KLIM777 8 минут назад

      А у Динара в комментариях к матчу пукан взорвало. Говорит гол пропустили это плохо)))

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