Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ваккер», у Заболотного и Шатова по дублю

«Зенит» разгромил «Ваккер» в товарищеском матче со счетом 6:1. По два гола забили нападающий Антон Заболотный и полузащитник Олег Шатов.

Товарищеский матч

Ваккер (Германия) – Зенит (Россия) – 1:6 (1:3)

Голы: 1:0 – Грюндлер (с пенальти), 11; 1:1 – Шатов, 26; 1:2 – Шатов, 27; 1:3 – Ригони, 33; 1:4 – Ерохин, 59; 1:5 – Заболотный, 61; 1:6 – Заболотный, 65.

«Зенит» (первый тайм): Бабурин, Иванович, Смольников, Маммана, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Шатов, Азмун.

«Зенит» (второй тайм): Кержаков, Ракицкий, Набиуллин, Маммана (Прохин, 60), Иванович (Мостовой, 60), Терентьев, Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Заболотный, Джорджевич.