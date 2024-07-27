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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Пумас - Остин
Пумас - Остин: обзор матча 27 июля 2024
Пумас
27.07.2024, суббота, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 1, 1 тур
2 : 3
Завершен
Остин
45+5'
A. Ávila
72'
Г. Мартинес
8'
А. Ринг
45'
Г. Зардес
55'
С. Дриусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пумас - Остин
Пенальти не реализован!
Г. Мартинес
90'
+4
83'
Замена
Д. Рубио
️️️️
С. Дриусси
83'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
Д. Перейра
77'
Желтая карточка
S. Cleveland
Замена
Р. Фуньес Мори
️️️️
A. Ávila
75'
ГОЛ! 2:3!
Г. Мартинес
Пас отдал
Р. Дуарте
72'
71'
Желтая карточка
О. Вольф
63'
Замена
Х. Касканте
️️️️
М. Деслер
Замена
П. Киспе
️️️️
U. Rivas
61'
55'
ГОЛ! 1:3!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Ринг
Желтая карточка
С. Уэрта
48'
Желтая карточка
J. Ruvalcaba
47'
Замена
Г. Мартинес
️️️️
R. Lopez
46'
46'
Замена
О. Вольф
️️️️
Г. Зардес
ГОЛ! 1:2!
A. Ávila
45'
+5
45'
ГОЛ! 0:2!
Г. Зардес
Пас отдал
Д. Перейра
44'
Желтая карточка
Г. Биро
34'
Вторая желтая
О. Букари
28'
Желтая карточка
О. Букари
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Ринг
Пас отдал
С. Дриусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пумас
12
Хулио Гонсалес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Pablo Bennevendo
ЦЗ
15
Ulises Rivas
(К)
ЦП
7
Rodrigo Lopez
ЦП
30
José Caicedo
ЦП
11
Jorge Ruvalcaba
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Ali Ávila
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остин
30
Stefan Cleveland
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
29
Гилерме Биро
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Пумас
33
Gil Alcalá
ВР
40
Robert Ergas
ЦЗ
20
Santiago Trigos
ЦП
39
Пьеро Киспе
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЦП
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
22
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
Остин
1
Brad Stuver
ВР
20
Matt Bersano
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
3-4-1-1
12
Гонсалес
5
Дуарте
2
6
Силва
15
30
11
7
23
Пуссетто
9
3-2-3-2
30
3
Деслер
2
4
Хайнс-Айк
4
Ринг
7
Перейра
17
Галлахер
14
Букари
9
Дриусси
9
Зардес
29
Биро
15
39
Киспе
39
Киспе
15
7
22
Мартинес
22
Мартинес
7
9
22
Фуньес Мори
22
Фуньес Мори
9
3
Деслер
18
Касканте
18
Касканте
3
Деслер
7
Перейра
20
Валенсия
20
Валенсия
7
Перейра
9
Зардес
33
Вольф
33
Вольф
9
Зардес
9
Дриусси
11
Рубио
11
Рубио
9
Дриусси
Остались в запасе
Пумас
Остин
33
Gil Alcalá
ВР
40
Robert Ergas
ЦЗ
20
Santiago Trigos
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
1
Brad Stuver
ВР
20
Matt Bersano
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
33
Gil Alcalá
ВР
40
Robert Ergas
ЦЗ
20
Santiago Trigos
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЦП
Остались в запасе
1
Brad Stuver
ВР
20
Matt Bersano
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Пумас - Остин
2
1
4
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
8
15
Офсайды
2
1
Количество передач
497
186
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
13
3
Матчи команд
Пумас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пуэбла
1 : 2
31.10.2026
Пумас
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Хуарес
1 : 5
01.08.2026
Пумас
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Главный судья:
Julio Cesar de Jesus Luna Guzman, Guatemala
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