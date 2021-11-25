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Карабах - Омония
Карабах - Омония: обзор матча 25 ноября 2021
Карабах
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа H, 5 тур
2 : 2
Завершен
Омония
49'
П. Псалтис (АГ)
88'
П. Андраде
43'
М. Дуриш (П)
90'
Ж. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Омония
90'
+6
Желтая карточка
П. Псалтис
90'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Гомес
ГОЛ! 2:1!
П. Андраде
Пас отдал
Ф. Озобич
88'
79'
Замена
Т. Губочан
️️️️
П. Захариу
75'
Желтая карточка
М. Дискеруд
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
И. Ваджи
69'
69'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
М. Дуриш
66'
Вторая желтая
Кико
63'
Замена
М. Дискеруд
️️️️
Х. Харалампус
63'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
А. Асименос
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Псалтис
Пас отдал
Ф. Озобич
49'
46'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Э. Ботик
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Дуриш
Желтая карточка
К. Боржес
32'
32'
Желтая карточка
Кико
32'
Желтая карточка
М. Дуриш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦФ
Омония
26
Ян Лецяск
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Махаммадалиев
30
Гусейнов
5
Медведев
81
Медина
2
Гараев
10
Зубир
19
Озобич
20
Боржес
25
Ваджи
66
Андраде
7
Байрамов
4-1-5
98
Узохо
17
Псалтис
5
Панайоту
5
Кико
26
Ланг
83
Асименос
17
Захариу
8
Харалампус
57
Дуриш
9
Какулис
11
Ботик
25
Ваджи
7
Шейдаев
7
Шейдаев
25
Ваджи
57
Дуриш
26
Лецяск
26
Лецяск
57
Дуриш
17
Захариу
15
Губочан
15
Губочан
17
Захариу
83
Асименос
16
Гомес
16
Гомес
83
Асименос
8
Харалампус
42
Дискеруд
42
Дискеруд
8
Харалампус
11
Ботик
75
Лоизу
75
Лоизу
11
Ботик
Остались в запасе
Карабах
Омония
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦФ
Остались в запасе
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Карабах - Омония
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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