Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Янг Бойз
Олимпиакос - Янг Бойз: обзор матча 24 ноября 2016
Олимпиакос
24.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
48'
К. Фортунис
58'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Янг Бойз
89'
Замена
М. Фрай
️️️️
Т. Шик
Замена
Г. Мантатис
️️️️
Т. Эльюнусси
84'
77'
Замена
К. Дуа
️️️️
С. Саного Жуниор
Желтая карточка
М. Да Кошта
69'
Желтая карточка
А. Ботиа
61'
59'
Замена
А. Герндт
️️️️
М. Сулеймани
58'
ГОЛ! 1:1!
Г. Оаро
Пас отдал
Я. Лецяск
53'
Желтая карточка
С. фон Берген
ГОЛ! 1:0!
К. Фортунис
48'
31'
Желтая карточка
Я. Лецяск
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
30'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
28
Андре Мартинш
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Денис Закария
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
77
Георгиос Мантатис
ЦП
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Александер Герндт
ЦФ
4-3-1-2
1
Леали
90
Фигейраш
4
Ботиа
3
Да Кошта
4
Рецос
18
Эльюнусси
19
Миливойевич
28
Мартинш
7
Фортунис
92
Себа
12
Идейе
3-1-5-1
38
Мвого
23
Бенито
5
фон Берген
26
Лецяск
6
Закария
13
Шик
6
Бертоне
35
Жуниор
23
Суттер
10
Сулеймани
99
Оаро
18
Эльюнусси
77
Мантатис
77
Мантатис
18
Эльюнусси
35
Жуниор
9
Дуа
9
Дуа
35
Жуниор
13
Шик
9
Фрай
9
Фрай
13
Шик
10
Сулеймани
19
Герндт
19
Герндт
10
Сулеймани
Остались в запасе
Олимпиакос
Янг Бойз
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Олимпиакос - Янг Бойз
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Янг Бойз
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+