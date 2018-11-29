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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Олимпиакос
Бетис - Олимпиакос: обзор матча 29 ноября 2018
Бетис
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Олимпиакос
39'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Олимпиакос
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
87'
Желтая карточка
С. Каналес
87'
83'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
Желтая карточка
А. Санабрия
76'
Желтая карточка
А. Манди
73'
ГОЛ! 1:0!
С. Каналес
Пас отдал
А. Санабрия
39'
Желтая карточка
М. Бартра
29'
25'
Желтая карточка
А. Бухалакис
24'
Желтая карточка
М. Науэль
18'
Желтая карточка
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-1-3-2
1
Жоэль
23
Фирпо
5
Бартра
26
Сидней
2
Манди
10
Карвалью
37
Тельо
20
Каналес
20
Ло Чельсо
11
Леон
19
Санабрия
4-3-2-1
1
Са
3
Эльабделлауи
4
Сиссе
26
Вукович
21
Цимикас
2
Камара
41
Бухалакис
8
Гильерме
7
Фортунис
77
Науэль
11
Поденсе
Остались в запасе
Бетис
Олимпиакос
13
Пау Лопес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
1
Андреас Янниотис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
1
Андреас Янниотис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бетис - Олимпиакос
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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