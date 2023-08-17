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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Олимпиакос
Генк - Олимпиакос: обзор матча 17 августа 2023
Генк
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Николас Фрейре
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
12
Альгассим Ба
ЦФ
4-1-2-3
26
Вандевордт
18
Кайембе
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
32
Уаттара
28
Пайнтсил
17
Грошовски
39
Фадера
11
Эль-Ханнус
11
Сор
4-2-3-1
1
Пасхалакис
17
Куини
45
Рецос
23
Фрейре
23
Родиней
2
Камара
10
Иборра
12
Карвалью
7
Фортунис
7
Масурас
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Генк
Олимпиакос
39
Майк Пендерс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
12
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
12
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Генк - Олимпиакос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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