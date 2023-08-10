Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Генк
Олимпиакос - Генк: обзор матча 10 августа 2023
Олимпиакос
10.08.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Генк
1'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Генк
Желтая карточка
С. Александропулос
90'
+10
Замена
М. Врусаи
️️️️
М. Камара
84'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
Г. Масурас
76'
70'
Замена
Х. Артеага
️️️️
Ж. Кайембе
66'
Замена
А. Уаттара
️️️️
М. Галарса
66'
Замена
Й. Сор
️️️️
Т. Арокодаре
Замена
П. Бьель
️️️️
Ю. Эль-Араби
63'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Ж. Карвалью
63'
Желтая карточка
Куини
38'
3'
Желтая карточка
М. Галарса
Желтая карточка
В. Иборра
3'
ГОЛ! 1:0!
К. Фортунис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Николас Фрейре
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
12
Альгассим Ба
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
4-2-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
45
Рецос
23
Фрейре
17
Куини
2
Камара
10
Иборра
7
Масурас
7
Фортунис
12
Карвалью
19
Эль-Араби
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
3
МакКензи
46
Куэста
18
Кайембе
5
Галарса
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
99
Арокодаре
12
Карвалью
14
Александропулос
14
Александропулос
12
Карвалью
19
Эль-Араби
16
Бьель
16
Бьель
19
Эль-Араби
2
Камара
17
Врусаи
17
Врусаи
2
Камара
7
Масурас
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
7
Масурас
18
Кайембе
3
Артеага
3
Артеага
18
Кайембе
5
Галарса
32
Уаттара
32
Уаттара
5
Галарса
99
Арокодаре
11
Сор
11
Сор
99
Арокодаре
Остались в запасе
Олимпиакос
Генк
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
12
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
12
Альгассим Ба
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Олимпиакос - Генк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Генк
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+