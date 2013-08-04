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Расписание матчей
Германия. Кубок
Зандхаузен - Нюрнберг
Зандхаузен - Нюрнберг: обзор матча 04 августа 2013
Зандхаузен
04.08.2013, воскресенье, 22:30
Германия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Нюрнберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зандхаузен - Нюрнберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
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0 : 4
17.05.2025
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10.05.2025
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03.05.2025
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Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
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2 : 0
07.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
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1 : 3
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Германия. Кубок, 1/16 финала
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5 : 2
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Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
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