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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Судан
Нигерия - Судан: обзор матча 15 января 2022
Нигерия
15.01.2022, суббота, 19:00
Кубок африканских наций, группа D, 2 тур
3 : 1
Завершен
Судан
3'
С. Чуквуэзе
45'
Т. Авонийи
46'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигерия - Судан
Замена
У. Садик
️️️️
Т. Авонийи
82'
Желтая карточка
О. Эйна
69'
Замена
К. Нвакали
️️️️
Д. Арибо
65'
Замена
А. Муса
️️️️
К. Ихеначо
65'
ГОЛ! 3:0!
М. Саймон
46'
Замена
А. Ивоби
️️️️
С. Чуквуэзе
46'
ГОЛ! 2:0!
Т. Авонийи
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
М. Саймон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Нигерия - Судан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
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Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Информация о матче
Стадион:
Румде Аджия
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