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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Ирландия - Нидерланды
Северная Ирландия - Нидерланды: обзор матча 16 ноября 2019
Северная Ирландия
16.11.2019, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 9 тур
0 : 0
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Нидерланды
Желтая карточка
С. Даллас
84'
Желтая карточка
С. Дэвис
41'
31'
Желтая карточка
Й. Велтман
11'
Желтая карточка
М. де Рон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
3
Джамаль Льюис
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
11
Стивен Бергейс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-2-3-1
23
Пикок-Фаррел
5
Эванс
20
Кэткарт
13
Эванс
17
МакНэйр
14
Даллас
6
Сэйвилл
8
Дэвис
3
Льюис
21
Магеннис
4-1-3-1-1
13
Силлессен
6
де Лигт
4
ван Дейк
2
Велтман
17
Блинд
3
де Рон
11
Бергейс
21
де Йонг
0
ван де Бек
11
Промес
19
Бабел
Остались в запасе
Северная Ирландия
Нидерланды
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
22
Дензел Дюмфрис
ПП
23
Йерун Зут
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
22
Дензел Дюмфрис
ПП
23
Йерун Зут
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Северная Ирландия - Нидерланды
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
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