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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ницца - Словацко
Ницца - Словацко: обзор матча 13 октября 2022
Ницца
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа D, 4 тур
1 : 2
Завершен
Словацко
14'
С. Диоп
75'
М. Томич
87'
П. Рейнберк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Словацко
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Нгуйен
90'
+3
Желтая карточка
Л. Козак
87'
ГОЛ! 1:2!
П. Рейнберк
Желтая карточка
Данте
85'
Красная карточка
Ж. Тодибо
85'
82'
Замена
Л. Козак
️️️️
О. Михалик
Замена
М. Бар
️️️️
Д. Брайан
80'
Замена
Б. Браими
️️️️
А. Делор
80'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Томич
Пас отдал
М. Доски
72'
Желтая карточка
В. Синявский
72'
Замена
Д. Хользер
️️️️
Я. Калабишка
66'
Желтая карточка
М. Доски
Замена
Г. Лаборд
️️️️
С. Диоп
63'
46'
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Петржела
46'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Травник
46'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
П. Бранднер
ГОЛ! 1:0!
С. Диоп
Пас отдал
Д. Брайан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
3-4-1-2
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
2
Вити
23
Брайан
99
Лемина
19
Тюрам
3
Лотомба
10
Диоп
9
Делор
19
Пепе
4-4-2
1
Нгуйен
27
Томич
14
Доски
91
Калабишка
3
Кадлец
11
Петржела
28
Даничек
20
Хавлик
10
Травник
17
Михалик
11
Бранднер
23
Брайан
26
Бар
26
Бар
23
Брайан
9
Делор
7
Браими
7
Браими
9
Делор
10
Диоп
9
Лаборд
9
Лаборд
10
Диоп
11
Бранднер
23
Рейнберк
23
Рейнберк
11
Бранднер
91
Калабишка
95
Хользер
95
Хользер
91
Калабишка
11
Петржела
99
Синявский
99
Синявский
11
Петржела
10
Травник
21
Кохут
21
Кохут
10
Травник
17
Михалик
18
Козак
18
Козак
17
Михалик
Остались в запасе
Ницца
Словацко
77
Тедди Булхенди
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Ницца - Словацко
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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