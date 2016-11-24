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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Ницца
Шальке-04 - Ницца: обзор матча 24 ноября 2016
Шальке-04
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
14'
Е. Коноплянка
80'
Д. Аого (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ницца
90'
+4
Желтая карточка
Й. Кардиналь
Вторая желтая
Б. Текпетей
90'
+3
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Н. Бенталеб
81'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Аого
80'
69'
Замена
В. Марсель
️️️️
Р. Вальтер
Желтая карточка
Т. Керер
67'
66'
Замена
А. Плеа
️️️️
Р. Перейра
65'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Ю. Бельханда
62'
Желтая карточка
О. Боскальи
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Е. Коноплянка
61'
Желтая карточка
Б. Текпетей
50'
47'
Желтая карточка
Данте
Замена
Ф. Резе
️️️️
М. Майер
45'
28'
Желтая карточка
Дальберт
ГОЛ! 1:0!
Е. Коноплянка
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Макс Майер
АП
80
Жуниор Кайсара
ПП
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Фабиан Резе
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-3-1-3
1
Ферманн
3
Аого
6
Керер
27
Налдо
22
Мартинес
21
Стамбули
27
Ритер
80
Кайсара
22
Коноплянка
7
Майер
37
Текпетей
3-2-3-1
30
Кардиналь
24
Бодмер
4
Данте
21
Боскальи
21
Перейра
29
Дальберт
26
Косьелло
6
Вальтер
20
Бельханда
11
Донис
Бенталеб
10
Авдияй
10
Авдияй
Бенталеб
7
Майер
11
Резе
11
Резе
7
Майер
22
Коноплянка
6
Бенталеб
6
Бенталеб
22
Коноплянка
6
Вальтер
34
Марсель
34
Марсель
6
Вальтер
20
Бельханда
9
Эйссерик
9
Эйссерик
20
Бельханда
21
Перейра
14
Плеа
14
Плеа
21
Перейра
Остались в запасе
Шальке-04
Ницца
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Шальке-04 - Ницца
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
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