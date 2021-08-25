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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Саутгемптон
Ньюпорт Каунти - Саутгемптон: обзор матча 25 августа 2021
Ньюпорт Каунти
25.08.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 8
Завершен
Саутгемптон
9'
А. Броя
25'
Н. Телла
44'
К. Уокер-Питерс
48'
М. Эльюнусси
55'
М. Эльюнусси
57'
А. Броя
69'
Н. Редмонд
90+1'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Саутгемптон
90'
+1
ГОЛ! 0:8!
М. Эльюнусси
Желтая карточка
E. Upson
82'
Желтая карточка
A. Lewis
79'
70'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уорд-Проус
69'
ГОЛ! 0:7!
Н. Редмонд
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Замена
J. Greenidge
️️️️
S. Bennett
65'
65'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
А. Броя
65'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Н. Телла
57'
ГОЛ! 0:6!
А. Броя
Пас отдал
М. Эльюнусси
55'
ГОЛ! 0:5!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
N. Townsend
51'
48'
ГОЛ! 0:4!
М. Эльюнусси
Замена
K. Ellison
️️️️
Ф. Азаз
46'
Замена
E. Upson
️️️️
M. Dolan
46'
45'
+2
Желтая карточка
И. Диалло
44'
ГОЛ! 0:3!
К. Уокер-Питерс
Пас отдал
Н. Редмонд
25'
ГОЛ! 0:2!
Н. Телла
Пас отдал
М. Эльюнусси
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Броя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
15
Louis Hall
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
10
Финн Азаз
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
8
Matthew Dolan
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
7
Робби Уилмотт
ЦФ
27
Christopher Missilou
ЦФ
11
Timmy Abraham
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ньюпорт Каунти
14
Jermaine Hylton
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
22
Kevin Ellison
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
6
Edward Upson
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
29
Jordan Greenidge
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
2-5
15
18
17
11
27
7
Уилмотт
8
4-1-1-3-1
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Стивенс
5
Беднарек
7
Валери
27
Диалло
30
Уорд-Проус
23
Телла
10
Эльюнусси
27
Редмонд
27
Броя
10
Азаз
22
22
10
Азаз
8
6
6
8
17
29
29
17
30
Уорд-Проус
32
Уолкотт
32
Уолкотт
30
Уорд-Проус
27
Броя
7
Лонг
7
Лонг
27
Броя
23
Телла
21
Обафеми
21
Обафеми
23
Телла
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Саутгемптон
14
Jermaine Hylton
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
14
Jermaine Hylton
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Саутгемптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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