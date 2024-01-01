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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Ньюпорт Каунти
Саттон Юнайтед - Ньюпорт Каунти: обзор матча 01 января 2024
Саттон Юнайтед
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
90'
T. Fadahunsi
79'
Ш. МакЛафлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Ньюпорт Каунти
ГОЛ! 1:1!
T. Fadahunsi
Пас отдал
R. Milsom
90'
Замена
R. Jackson
️️️️
Д. Коли
85'
79'
ГОЛ! 0:1!
Ш. МакЛафлин
Пас отдал
J. Waite
76'
Замена
M. Bondswell
️️️️
S. Bennett
62'
Замена
J. Waite
️️️️
Г. Чарсли
Замена
H. Beautyman
️️️️
Д. Гейп
60'
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
L. Angol
60'
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
O. Patrick
45'
Желтая карточка
Д. Коли
34'
Замена
R. Milsom
️️️️
S. Hart
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
5
Ben Goodliffe
(К)
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
19
Дион Перейра
ЦП
42
Sam Hart
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
7
Джош Коли
АП
9
Lee Angol
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
27
Льюис Пэйн
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Саттон Юнайтед
24
Robert Milsom
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
Ньюпорт Каунти
14
Harrison Bright
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
11
James Waite
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Бузанис
5
30
Киззи
15
Гейп
19
Перейра
42
11
7
Коли
5
11
9
2-1-3-1-4
5
Кларк
44
8
Моррис
21
МакЛафлин
27
Пэйн
7
Чарсли
9
Эванс
1
23
17
47
42
24
24
42
15
Гейп
7
7
15
Гейп
7
Коли
23
23
7
Коли
9
48
О'Брайен
48
О'Брайен
9
11
19
19
11
17
33
33
17
7
Чарсли
11
11
7
Чарсли
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Ньюпорт Каунти
25
Steven Arnold
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
14
Harrison Bright
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
25
Steven Arnold
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
Остались в запасе
14
Harrison Bright
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Саттон Юнайтед - Ньюпорт Каунти
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
8
5
Офсайды
2
3
Количество передач
361
336
Сейвы
1
3
Точность передач %
63
55
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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