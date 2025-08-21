Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Неман - Райо Вальекано
Неман - Райо Вальекано: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Неман
21.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Райо Вальекано
Матч
Статистика матча Неман - Райо Вальекано
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Неман
Райо Вальекано
«Неман» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 21 августа с коэффициентом 1.62
Сегодня, 09:42
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа, 16:37
«Жирона» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025
15 августа, 18:51
«Жирона» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 15 августа 2025 с коэффициентом 2.10
14 августа, 22:02
«Неман» – «КИ Клаксвик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 19:50
«Неман» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 21 августа с коэффициентом 1.62
Сегодня, 09:42
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа, 16:37
«Неман» – «КИ Клаксвик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 19:50
«КИ Клаксвик» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 20:35
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа, 13:40
«Неман» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 21 августа с коэффициентом 1.62
Сегодня, 09:42
«Жирона» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2025
15 августа, 18:51
«Жирона» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 15 августа 2025 с коэффициентом 2.10
14 августа, 22:02
Прогноз на точный счeт матча «Райо Вальекано» – «Мальорка»: Ла Лига, 24 мая 2025
23 мая, 11:37
Прогноз на точный счeт матча «Сельта» – «Райо Вальекано»: Ла Лига, 18 мая 2025
17 мая, 10:28
Больше новостей
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Все
Неман
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
1 : 3
15.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 3 раунд
Неман
2 : 0
14.08.2025
КИ Клаксвик
Лига конференций, 3 раунд
КИ Клаксвик
2 : 0
05.08.2025
Неман
Лига конференций, 2 раунд
Неман
1 : 1
31.07.2025
Кошице
Лига конференций, 2 раунд
Кошице
2 : 3
24.07.2025
Неман
Лига конференций, 3 раунд
Неман
2 : 0
14.08.2025
КИ Клаксвик
Лига конференций, 3 раунд
КИ Клаксвик
2 : 0
05.08.2025
Неман
Лига конференций, 2 раунд
Неман
1 : 1
31.07.2025
Кошице
Лига конференций, 2 раунд
Кошице
2 : 3
24.07.2025
Неман
Лига конференций, 1 раунд
Неман
4 : 0
17.07.2025
Урарту
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
1 : 3
15.08.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
0 : 0
24.05.2025
Мальорка
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1 : 2
18.05.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 2
15.05.2025
Бетис
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
09.05.2025
Райо Вальекано
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: