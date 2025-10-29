Составы команд
Неман
Неман
4-3-2-1
1
Белов
20
Садовничий
11
27
Шамурзаев
19
Кучинский
46
Легчилин
15
Евдокимов
24
Якимов
7
Клочков
9
Пушняков
17
Зубович
3-2-1-3-1
32
Коновалов
67
Бегунов
26
Калинин
33
Ибрахим
42
Абдуллахи
6
Мякиш
24
Вакулич
98
Подстрелов
8
Демченко
7
Малашевич
10
Варданян
17
Зубович
88
Савицкий
88
Савицкий
17
Зубович
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
7
Клочков
18
Кравцов
18
Кравцов
7
Клочков
10
Варданян
30
Джимет
30
Джимет
10
Варданян
7
Малашевич
37
Цепенков
37
Цепенков
7
Малашевич
Остались в запасе
Неман
Динамо Мн
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
9
Vitinho
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
9
Vitinho
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Неман - Динамо Мн
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Динамо» Минск, 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»