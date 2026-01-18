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  • «Сельта» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Сельта» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 19:20
Сельта
18.01.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Райо Вальекано
40' С. Каррейра 54' Б. Сарагоса (П) 79' Х. Руэда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
30
Hugo Burcio
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
18
Алемао
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
20
Родригес
5
Сотело
6
Мориба
23
Альварес
15
Сарагоса
11
Дуран
4-1-1-3-1
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
32
Менди
29
Чаваррия
6
Гумбау
4
Диас
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Гарсия
77
Мартин
20
Родригес
6
Фернандес
6
Фернандес
20
Родригес
30
Мингеса
17
Руэда
17
Руэда
30
Мингеса
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
5
Сотело
8
Роман
8
Роман
5
Сотело
15
Старфельт
30
30
15
Старфельт
77
Мартин
33
Вертроувд
33
Вертроувд
77
Мартин
6
Гумбау
11
Нтека
11
Нтека
6
Гумбау
19
де Фрутос
8
Трехо
8
Трехо
19
де Фрутос
7
Палазон
21
Перес
21
Перес
7
Палазон
18
Эспино
18
Алемао
18
Алемао
18
Эспино
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
4
1
3
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
14
Офсайды
4
1
Количество передач
447
454
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-1.2
-1.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Райо Вальекано», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Райо Вальекано»

«Сельта» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Сельта
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