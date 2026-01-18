18.01.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-3-1-1
13
Раду
15
Старфельт
30
Мингеса
5
Каррейра
3
Алонсо
20
Родригес
5
Сотело
6
Мориба
23
Альварес
15
Сарагоса
11
Дуран
4-1-1-3-1
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
32
Менди
29
Чаваррия
6
Гумбау
4
Диас
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Гарсия
77
Мартин
20
Родригес
6
Фернандес
6
Фернандес
20
Родригес
30
Мингеса
17
Руэда
17
Руэда
30
Мингеса
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
5
Сотело
8
Роман
8
Роман
5
Сотело
15
Старфельт
30
30
15
Старфельт
77
Мартин
33
Вертроувд
33
Вертроувд
77
Мартин
6
Гумбау
11
Нтека
11
Нтека
6
Гумбау
19
де Фрутос
8
Трехо
8
Трехо
19
де Фрутос
7
Палазон
21
Перес
21
Перес
7
Палазон
18
Эспино
18
Алемао
18
Алемао
18
Эспино
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
4
1
3
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
14
Офсайды
4
1
Количество передач
447
454
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.87
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-1.2
-1.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Райо Вальекано», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»