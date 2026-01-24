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  • «Райо Вальекано» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

«Райо Вальекано» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

24 января, 14:50
Райо Вальекано
24.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 3
Завершен
Осасуна
59' П. Сисс
29' А. Будимир 90+1' Й. Вертроувд (АГ) 90+4' А. Осамбела
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
4
Педро Диас
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
3-3-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
4
Диас
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
77
Мартин
4-1-2-2-1
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
5
Эррандо
22
Галан
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
7
Палазон
33
Вертроувд
33
Вертроувд
7
Палазон
77
Мартин
11
Акомах
11
Акомах
77
Мартин
18
Гарсия
21
Перес
21
Перес
18
Гарсия
23
Валентин
18
Алемао
18
Алемао
23
Валентин
19
де Фрутос
10
Камельо
10
Камельо
19
де Фрутос
23
Муньос
6
Торро
6
Торро
23
Муньос
17
Будимир
23
Бретонес
23
Бретонес
17
Будимир
8
Муньос
29
Осамбела
29
Осамбела
8
Муньос
10
Орос
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Орос
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
25
Дани Карденас
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Диего Мендес
ЦП
Нобель Менди
ЦЗ
Абдул Мумин
ЦЗ
Под вопросом
Иван Баллиу
ПЗ
Андрей Рацу
ПЗ
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Алехандро Катена
ЦЗ
Шеральдо Бекер
ПВ
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
2
Количество передач
456
226
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
62
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Осасуны», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Осасуна»

«Райо Вальекано» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Райо Вальекано
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