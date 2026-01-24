24.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
3-3-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
4
Диас
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
77
Мартин
4-1-2-2-1
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
5
Эррандо
22
Галан
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
23
Муньос
14
Гарсия
17
Будимир
7
Палазон
33
Вертроувд
33
Вертроувд
7
Палазон
77
Мартин
11
Акомах
11
Акомах
77
Мартин
18
Гарсия
21
Перес
21
Перес
18
Гарсия
23
Валентин
18
Алемао
18
Алемао
23
Валентин
19
де Фрутос
10
Камельо
10
Камельо
19
де Фрутос
23
Муньос
6
Торро
6
Торро
23
Муньос
17
Будимир
23
Бретонес
23
Бретонес
17
Будимир
8
Муньос
29
Осамбела
29
Осамбела
8
Муньос
10
Орос
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Орос
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
25
Дани Карденас
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
27
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Под вопросом
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
2
Количество передач
456
226
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
62
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Осасуны», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»