Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рапид - Нефтчи
Рапид - Нефтчи: обзор матча 11 августа 2022
Рапид
11.08.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Нефтчи
67'
М. Груль
112'
Ф. Дрейф
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рапид - Нефтчи
119'
Желтая карточка
Ф. Юсифли
118'
Замена
Ф. Юсифли
️️️️
Э. Исрафилов
118'
Замена
G. Pato
️️️️
С. Кверквелия
Желтая карточка
М. Освальд
117'
115'
Желтая карточка
Э. Исрафилов
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дрейф
Пас отдал
Й. Ауэр
112'
111'
Желтая карточка
Г. Донье
106'
Замена
О. Булудов
️️️️
М. Мбодж
Желтая карточка
М. Косцельник
105'
100'
Замена
А. Алиев
️️️️
К. Сайеф
Замена
М. Освальд
️️️️
Н. Саттльбергер
99'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
Т. Шик
91'
Желтая карточка
Н. Саттльбергер
90'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Н. Кюн
86'
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
П. Грайль
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Груль
Пас отдал
Н. Кюн
67'
Замена
Ю. Демир
️️️️
А. Байич
57'
36'
Желтая карточка
А. Жабер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Нефтчи
19
Азер Салахли
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
6
Атаа Жабер
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
1
Иван Бркич
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
20
Мерт Челик
ЦЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
10
Азер Алиев
ПП
30
Aqil Mammadov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
27
Фарид Юсифли
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
2-5-2-1
1
Хедл
28
Хофманн
6
Виммер
3
Косцельник
13
Шик
24
Саттльбергер
19
Кюн
12
Байич
18
Груль
18
Грайль
9
Бургшталлер
2-4-1-4
4
Кверквелия
19
Салахли
6
Жабер
8
Махмудов
23
Исрафилов
16
Сайеф
7
Лаваль
1
Бркич
26
Мбодж
6
11
Донье
13
Шик
23
Ауэр
23
Ауэр
13
Шик
24
Саттльбергер
28
Освальд
28
Освальд
24
Саттльбергер
18
Грайль
5
Кершбаум
5
Кершбаум
18
Грайль
19
Кюн
9
Дрейф
9
Дрейф
19
Кюн
12
Байич
22
Демир
22
Демир
12
Байич
26
Мбодж
26
Булудов
26
Булудов
26
Мбодж
16
Сайеф
10
Алиев
10
Алиев
16
Сайеф
23
Исрафилов
27
Юсифли
27
Юсифли
23
Исрафилов
4
Кверквелия
21
21
4
Кверквелия
Остались в запасе
Рапид
Нефтчи
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
17
Рахман Гаджиев
АП
20
Мерт Челик
ЦЗ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Остались в запасе
17
Рахман Гаджиев
АП
20
Мерт Челик
ЦЗ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Самир Абасов
Статистика матча Рапид - Нефтчи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Нефтчи
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
19 ноября
2
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
19 ноября
2
«Динамо» Минск – «Нефтчи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Динамо Минск» – «Нефтчи»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Нефтчи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026
22 июля
«Нефтчи» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
21 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+