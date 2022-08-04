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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Нефтчи - Рапид
Нефтчи - Рапид: обзор матча 04 августа 2022
Нефтчи
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Рапид
44'
А. Жабер
60'
К. Сайеф
90+5'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нефтчи - Рапид
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Г. Бургшталлер
Замена
О. Булудов
️️️️
М. Мбодж
90'
+4
88'
Желтая карточка
Т. Шик
Замена
Ф. Юсифли
️️️️
Э. Исрафилов
82'
Замена
G. Pato
️️️️
Э. Махмудов
82'
Замена
А. Алиев
️️️️
К. Сайеф
77'
73'
Замена
Д. Савич
️️️️
М. Груль
73'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Б. Циммерманн
ГОЛ! 2:0!
К. Сайеф
60'
59'
Замена
Н. Кюн
️️️️
А. Байич
59'
Замена
П. Грайль
️️️️
М. Освальд
46'
Замена
Т. Шик
️️️️
Й. Ауэр
ГОЛ! 1:0!
А. Жабер
Пас отдал
Ю. Лаваль
44'
Желтая карточка
А. Жабер
43'
36'
Желтая карточка
А. Пейич
36'
Желтая карточка
М. Груль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
19
Азер Салахли
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Атаа Жабер
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
1
Иван Бркич
ЦФ
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
11
Годсвей Донье
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Нефтчи
20
Мерт Челик
ЦЗ
26
Омар Булудов
ЦЗ
34
Urfan Abbasov
ЦЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
10
Азер Алиев
ПП
30
Aqil Mammadov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
27
Фарид Юсифли
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Николас Кюн
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
21
Драголюб Савич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
2-4-1-4
19
Салахли
4
Кверквелия
23
Исрафилов
6
Жабер
16
Сайеф
8
Махмудов
7
Лаваль
1
Бркич
11
Донье
6
26
Мбодж
2-1-4-1-2
1
Хедл
21
Соллбауэр
6
Виммер
6
Пейич
12
Байич
3
Косцельник
28
Освальд
23
Ауэр
18
Груль
9
Бургшталлер
9
Циммерманн
26
Мбодж
26
Булудов
26
Булудов
26
Мбодж
16
Сайеф
10
Алиев
10
Алиев
16
Сайеф
23
Исрафилов
27
Юсифли
27
Юсифли
23
Исрафилов
8
Махмудов
21
21
8
Махмудов
12
Байич
19
Кюн
19
Кюн
12
Байич
23
Ауэр
13
Шик
13
Шик
23
Ауэр
28
Освальд
18
Грайль
18
Грайль
28
Освальд
18
Груль
21
Савич
21
Савич
18
Груль
9
Циммерманн
39
Кривак
39
Кривак
9
Циммерманн
Остались в запасе
Нефтчи
Рапид
17
Рахман Гаджиев
АП
20
Мерт Челик
ЦЗ
34
Urfan Abbasov
ЦЗ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
17
Рахман Гаджиев
АП
20
Мерт Челик
ЦЗ
34
Urfan Abbasov
ЦЗ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
Главный тренер
Самир Абасов
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Нефтчи - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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