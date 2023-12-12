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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Брага
Наполи - Брага: обзор матча 12 декабря 2023
Наполи
12.12.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
2 : 0
Завершен
Брага
9'
С. Саатджи (АГ)
33'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Брага
88'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Р. Орта
83'
Желтая карточка
Д. Мендес
81'
Замена
А. Орта
️️️️
Ж. Моутинью
81'
Замена
Д. Мендес
️️️️
В. Гомес
Замена
Л. Эстигард
️️️️
Жуан
73'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
С. Лоботка
69'
Замена
Д. Распадори
️️️️
В. Осимхен
69'
68'
Замена
А. Мусрати
️️️️
Р. Саласар
Замена
Й. Каюсте
️️️️
П. Зелински
60'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
60'
46'
Замена
А. Руис
️️️️
Пицци
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Натан
33'
19'
Желтая карточка
С. Банза
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Саатджи
Пас отдал
М. Политано
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
77
Брума
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
13
Ррахмани
15
Жуан
4
Натан
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
20
Зелински
99
Ангисса
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
4-1-3-2
1
Матеус
2
Гомес
4
Саатджи
6
Фонте
26
Борха
8
Моутинью
21
Орта
21
Пицци
77
Брума
24
Банза
17
Саласар
15
Жуан
5
Эстигард
5
Эстигард
15
Жуан
20
Зелински
2
Каюсте
2
Каюсте
20
Зелински
68
Лоботка
70
Гаэтано
70
Гаэтано
68
Лоботка
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
45
Осимхен
18
Распадори
18
Распадори
45
Осимхен
2
Гомес
2
Мендес
2
Мендес
2
Гомес
17
Саласар
73
Мусрати
73
Мусрати
17
Саласар
8
Моутинью
6
Орта
6
Орта
8
Моутинью
21
Орта
9
Лопеш
9
Лопеш
21
Орта
21
Пицци
9
Руис
9
Руис
21
Пицци
Остались в запасе
Наполи
Брага
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Андре Каштру
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
35
Йеспер Линдстрем
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Андре Каштру
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Наполи - Брага
2
Всего ударов по воротам
2
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
6
Офсайды
1
0
Количество передач
220
239
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.45
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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