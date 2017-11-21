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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Шахтер
Наполи - Шахтер: обзор матча 21 ноября 2017
Наполи
21.11.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
3 : 0
Завершен
Шахтер
56'
Л. Инсинье
81'
П. Зелински
83'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Шахтер
Желтая карточка
П. Рейна
85'
85'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Р. Альбиоль
83'
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
Пас отдал
Д. Мертенс
81'
78'
Желтая карточка
Исмаили
Желтая карточка
В. Кирикеш
77'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
56'
Желтая карточка
К. Маджо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
11
Маджо
39
Альбиоль
21
Кирикеш
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
4-1-1-2-2
30
Пятов
44
Ракицкий
18
Ордец
91
Бутко
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Бернард
14
Феррейра
11
Тайсон
Остались в запасе
Наполи
Шахтер
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Наполи - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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