Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Зальцбург
Наполи - Зальцбург: обзор матча 05 ноября 2019
Наполи
05.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
44'
И. Лосано
11'
Э. Холанд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Зальцбург
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Лосано
86'
75'
Замена
П. Дака
️️️️
Э. Холанд
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
73'
61'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Т. Минамино
46'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
М. Понграчич
Замена
С. Луперто
️️️️
М. Руй
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Лосано
Пас отдал
Л. Инсинье
44'
37'
Желтая карточка
М. Понграчич
Желтая карточка
П. Зелински
27'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Холанд
4'
Желтая карточка
Ж. Онгуене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
4-2-1-3
1
Мерет
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
11
Лосано
3-2-1-2-2
31
Мигел
68
Онгуене
5
Понграчич
8
Вебер
5
Кристенсен
17
Ульмер
16
Юнузович
8
Собослаи
18
Минамино
9
Холанд
7
Хванг
6
Мариу Руй
5
Луперто
5
Луперто
6
Мариу Руй
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
11
Лосано
12
Льоренте
12
Льоренте
11
Лосано
18
Минамино
18
Ашимеру
18
Ашимеру
18
Минамино
5
Понграчич
12
Мвепу
12
Мвепу
5
Понграчич
9
Холанд
27
Дака
27
Дака
9
Холанд
Остались в запасе
Наполи
Зальцбург
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
16
Филипп Кен
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Наполи - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Арена
Новости команд
Все
Наполи
Зальцбург
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+