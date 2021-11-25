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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мура 05 - Тоттенхэм
Мура 05 - Тоттенхэм: обзор матча 25 ноября 2021
Мура 05
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа G, 5 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
11'
Т. Хорват
90+5'
А. Мароша
72'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мура 05 - Тоттенхэм
ГОЛ! 2:1!
А. Мароша
90'
+5
Желтая карточка
А. Мароша
89'
Желтая карточка
Н. Лорбек
83'
Замена
️️️️
К. Штурм
77'
76'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Т. Н'Домбеле
72'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Моура
Желтая карточка
К. Штурм
65'
Замена
А. Мароша
️️️️
Н. Мулахусейнович
62'
Замена
С. Уро
️️️️
А. Козар
62'
55'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Родон
54'
Замена
Л. Моура
️️️️
М. Доэрти
54'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Алли
54'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Б. Хиль
53'
Желтая карточка
Д. Алли
Желтая карточка
М. Карамарко
53'
Желтая карточка
А. Козар
35'
32'
Вторая желтая
Р. Сессеньон
Желтая карточка
Н. Мулахусейнович
27'
Желтая карточка
Я. Горенц
22'
15'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
ГОЛ! 1:0!
Т. Хорват
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
23
Клемен Штурм
ЛЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
14
Ник Лорбек
ОП
47
Ален Козар
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
11
Жига Коус
ПП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Мура 05
52
Марко Залокар
ВР
12
Лан Ержавец
ВР
44
Азур Махмич
ЦЗ
77
Станиша Мандич
ЛП
5
Жан Бучек
ЦП
44
Самсондин Уро
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Тио Ципот
ПП
4
Кай Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
3-3-3-1
69
Обрадович
2
Карничник
30
Горенц
4
Карамарко
23
Штурм
14
Лорбек
3
Пучко
47
Козар
14
Хорват
11
Коус
99
Мулахусейнович
3-3-1-2-1
95
Голлини
6
Санчес
6
Родон
5
Танганга
2
Доэрти
34
Скипп
30
Сессеньон
22
Н'Домбеле
8
Алли
17
Хиль
9
Кейн
47
Козар
44
Уро
44
Уро
47
Козар
99
Мулахусейнович
17
Мароша
17
Мароша
99
Мулахусейнович
17
Хиль
4
Дэвис
4
Дэвис
17
Хиль
6
Родон
15
Дайер
15
Дайер
6
Родон
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
8
Алли
7
Сон
7
Сон
8
Алли
2
Доэрти
7
Моура
7
Моура
2
Доэрти
Остались в запасе
Мура 05
Тоттенхэм
52
Марко Залокар
ВР
12
Лан Ержавец
ВР
44
Азур Махмич
ЦЗ
77
Станиша Мандич
ЛП
5
Жан Бучек
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Тио Ципот
ПП
4
Кай Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
40
Брэндон Остин
ВР
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ВР
12
Лан Ержавец
ВР
44
Азур Махмич
ЦЗ
77
Станиша Мандич
ЛП
5
Жан Бучек
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Тио Ципот
ПП
4
Кай Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Мура 05 - Тоттенхэм
7
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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