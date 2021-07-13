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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мура 05 - Шкендия
Мура 05 - Шкендия: обзор матча 13 июля 2021
Мура 05
13.07.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
5 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Шкендия
25'
Л. Бобичанец
45+1'
Л. Бобичанец
55'
М. Клепач
64'
Ж. Коус
87'
М. Клепач
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мура 05 - Шкендия
ГОЛ! 5:0!
М. Клепач
87'
Желтая карточка
А. Козар
85'
85'
Замена
F. Ramadani
️️️️
A. Alimi
Замена
К. Пучко
️️️️
К. Штурм
81'
Замена
А. Мароша
️️️️
Л. Бобичанец
77'
69'
Замена
D. Elezi
️️️️
Л. Дориев
Замена
А. Козар
️️️️
Н. Коутер
68'
Замена
М. Карамарко
️️️️
Ж. Карничник
68'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Коус
Пас отдал
Т. Хорват
64'
59'
Замена
R. Hebaj
️️️️
Б. Ибраими
ГОЛ! 3:0!
М. Клепач
55'
46'
Замена
В. Нафиу
️️️️
I.
46'
Замена
M. Neziri
️️️️
А. Зейнулаи
ГОЛ! 2:0!
Л. Бобичанец
Пас отдал
Ж. Карничник
45'
+1
42'
Вторая желтая
Я. Кривяк
39'
Желтая карточка
Я. Кривяк
ГОЛ! 1:0!
Л. Бобичанец
Пас отдал
Ж. Карничник
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
23
Клемен Штурм
ЛЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
9
Матич Марушко
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Жига Коус
ПП
4
Кай Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Шкендия
20
Ян Кривяк
ЦЗ
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
28
Камер Кака
ЦП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
3
Antonio Pavić
ЦФ
5
Armend Alimi
ЦФ
13
Igor
ЦФ
Мура 05
12
Лан Ержавец
ВР
52
Марко Залокар
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
77
Станиша Мандич
ЛП
47
Ален Козар
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
11
Андрия Филипович
ПВ
6
David Đurak
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
Шкендия
22
Бруно Дита
ОП
88
Сабит Билали
ЦП
18
Вальмир Нафиу
ЦП
40
Bekim Redjepi
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
99
R. Hebaj
ЦФ
4-3-1-2
69
Обрадович
23
Штурм
9
Марушко
30
Горенц
2
Карничник
10
Коутер
14
Хорват
11
Коус
8
Бобичанец
77
Клепач
4
Ципот
2-2-1-5
20
Кривяк
15
Бейтулай
17
Зейнулаи
28
Кака
14
Дориев
1
13
5
3
16
23
Штурм
3
Пучко
3
Пучко
23
Штурм
2
Карничник
4
Карамарко
4
Карамарко
2
Карничник
10
Коутер
47
Козар
47
Козар
10
Коутер
8
Бобичанец
17
Мароша
17
Мароша
8
Бобичанец
17
Зейнулаи
6
6
17
Зейнулаи
14
Дориев
99
99
14
Дориев
5
77
77
5
13
18
Нафиу
18
Нафиу
13
7
Ибраими
99
99
7
Ибраими
Остались в запасе
Мура 05
Шкендия
12
Лан Ержавец
ВР
11
Андрия Филипович
ПВ
52
Марко Залокар
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
6
David Đurak
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ПП
77
Станиша Мандич
ЛП
40
Bekim Redjepi
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
22
Бруно Дита
ОП
88
Сабит Билали
ЦП
Остались в запасе
12
Лан Ержавец
ВР
11
Андрия Филипович
ПВ
52
Марко Залокар
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
6
David Đurak
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ПП
77
Станиша Мандич
ЛП
Остались в запасе
40
Bekim Redjepi
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
22
Бруно Дита
ОП
88
Сабит Билали
ЦП
Статистика матча Мура 05 - Шкендия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
Стадион:
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