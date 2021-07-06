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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шкендия - Мура 05
Шкендия - Мура 05: обзор матча 06 июля 2021
Шкендия
06.07.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Мура 05
28'
Л. Бобичанец (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шкендия - Мура 05
84'
Замена
А. Мароша
️️️️
Ж. Коус
84'
Замена
А. Козар
️️️️
Л. Бобичанец
Замена
D. Elezi
️️️️
Л. Дориев
81'
73'
Замена
К. Пучко
️️️️
М. Клепач
Желтая карточка
I.
66'
Замена
R. Hebaj
️️️️
А. Зейнулаи
64'
Желтая карточка
A. Pavić
55'
52'
Желтая карточка
Н. Коутер
Пенальти не реализован!
Б. Ибраими
45'
+2
Желтая карточка
Я. Кривяк
28'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Бобичанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
20
Ян Кривяк
ЦЗ
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
28
Камер Кака
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
16
M. Murati
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
5
Armend Alimi
ЦФ
3
Antonio Pavić
ЦФ
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
23
Клемен Штурм
ЛЗ
9
Матич Марушко
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Жига Коус
ПП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Шкендия
22
Бруно Дита
ОП
88
Сабит Билали
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
55
Oktaj Rakipi
ЦФ
99
R. Hebaj
ЦФ
13
Igor
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
Мура 05
12
Лан Ержавец
ВР
52
Марко Залокар
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
77
Станиша Мандич
ЛП
47
Ален Козар
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
11
Андрия Филипович
ПВ
17
Амадей Мароша
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
2-3-1-5
20
Кривяк
15
Бейтулай
28
Кака
30
Ахмеди
17
Зейнулаи
14
Дориев
1
3
5
7
Ибраими
16
4-3-1-2
69
Обрадович
9
Марушко
2
Карничник
30
Горенц
23
Штурм
11
Коус
14
Хорват
10
Коутер
8
Бобичанец
4
Ципот
77
Клепач
14
Дориев
99
99
14
Дориев
17
Зейнулаи
99
99
17
Зейнулаи
Нафиу
13
13
Нафиу
11
Коус
17
Мароша
17
Мароша
11
Коус
8
Бобичанец
47
Козар
47
Козар
8
Бобичанец
77
Клепач
3
Пучко
3
Пучко
77
Клепач
Остались в запасе
Шкендия
Мура 05
30
Ferat Ramani
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
55
Oktaj Rakipi
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦП
22
Бруно Дита
ОП
77
Florent Ramadani
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
12
Лан Ержавец
ВР
11
Андрия Филипович
ПВ
77
Станиша Мандич
ЛП
11
Тио Ципот
ПП
18
Marko Brkić
ЦФ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
52
Марко Залокар
ВР
Остались в запасе
30
Ferat Ramani
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
55
Oktaj Rakipi
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦП
22
Бруно Дита
ОП
77
Florent Ramadani
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
Остались в запасе
12
Лан Ержавец
ВР
11
Андрия Филипович
ПВ
77
Станиша Мандич
ЛП
11
Тио Ципот
ПП
18
Marko Brkić
ЦФ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
52
Марко Залокар
ВР
Статистика матча Шкендия - Мура 05
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
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