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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нымме Калью - Мура 05
Нымме Калью - Мура 05: обзор матча 10 сентября 2020
Нымме Калью
10.09.2020, четверг, 20:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 4
Завершен
Мура 05
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нымме Калью - Мура 05
Замена
F. Kenneth Liblikmann
️️️️
K. Aleksandr Antonov
89'
78'
Замена
А. Мароша
️️️️
Н. Коутер
66'
Замена
M. Brkić
️️️️
А. Козар
27'
Пенальти не реализован!
Н. Коутер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нымме Калью
12
Марко Мееритс
ВР
88
Сандер Пури
ЦП
75
Marcus Suurvali
ЦФ
47
Kristjan Rattasepp
ЦФ
39
Andreas Raudsepp
ЦФ
45
Arthur Jersov
ЦФ
41
Kaarel Usta
ЦФ
52
Kirill Aleksandr Antonov
ЦФ
51
Jevgeni Demidov
ЦФ
38
Kaspar Paur
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Никита Андреев
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
23
Клемен Штурм
ЛЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
9
Матич Марушко
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
10
Нино Коутер
ЦП
47
Ален Козар
ЦП
11
Жига Коус
ПП
11
Андрия Филипович
ПВ
27
Kevin Žižek
ЦФ
Нымме Калью
37
Karl Stefan Lill
ЦФ
36
Frank Kenneth Liblikmann
ЦФ
57
Taneli Tolgo
ЦФ
48
Karl Karumaa
ЦФ
69
Sven Krister Marnot
ЦФ
46
Kirill Sustov
ЦФ
Мура 05
52
Марко Залокар
ВР
4
Кай Ципот
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
29
Filip Kosi
ЦФ
1-5
12
Мееритс
88
Пури
52
21
Тамм
38
51
41
4-4-1-1
69
Обрадович
2
Карничник
9
Марушко
30
Горенц
23
Штурм
11
Коус
10
Коутер
47
Козар
14
Хорват
11
Филипович
27
52
36
36
52
10
Коутер
17
Мароша
17
Мароша
10
Коутер
47
Козар
18
18
47
Козар
Остались в запасе
Нымме Калью
Мура 05
37
Karl Stefan Lill
ЦФ
57
Taneli Tolgo
ЦФ
48
Karl Karumaa
ЦФ
69
Sven Krister Marnot
ЦФ
46
Kirill Sustov
ЦФ
Главный тренер
Никита Андреев
52
Марко Залокар
ВР
4
Кай Ципот
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
29
Filip Kosi
ЦФ
Остались в запасе
37
Karl Stefan Lill
ЦФ
57
Taneli Tolgo
ЦФ
48
Karl Karumaa
ЦФ
69
Sven Krister Marnot
ЦФ
46
Kirill Sustov
ЦФ
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ВР
4
Кай Ципот
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
29
Filip Kosi
ЦФ
Главный тренер
Никита Андреев
Статистика матча Нымме Калью - Мура 05
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
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