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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Филадельфия Юнион - Монтеррей
Филадельфия Юнион - Монтеррей: обзор матча 20 августа 2023
Филадельфия Юнион
20.08.2023, воскресенье, 01:00
Кубок лиг Северной Америки, Матч за 3-е место
3 : 0
Завершен
Монтеррей
1'
Х. Буэно
45+2'
М. Уре
69'
А. Бедойя
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Монтеррей
Замена
Т. Барибо
️️️️
М. Уре
90'
+1
Замена
Х. Торрес
️️️️
Д. Газдаг
90'
75'
Замена
Р. Фуньес Мори
️️️️
A. Ávila
ГОЛ! 3:0!
А. Бедойя
69'
68'
Замена
С. Каналес
️️️️
K. Ortega
68'
Замена
Х. Рохас
️️️️
V. Daniel Lopez Samano
Замена
А. Бедойя
️️️️
Х. Буэно
65'
Замена
К. Донован
️️️️
К. Салливан
65'
46'
Замена
E. Carballo
️️️️
I. Jareth Fimbres Ochoa
46'
Замена
Л. Ромо
️️️️
J. Gonzalez
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
Пас отдал
Д. МакГлинн
45'
+2
41'
Желтая карточка
A. Ávila
9'
Желтая карточка
D. Parra
ГОЛ! 1:0!
Х. Буэно
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монтеррей
22
Luis Cárdenas
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
27
Daniel Parra
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
35
Kevin Ortega
ЦП
9
Ali Ávila
ЦФ
27
Victor Daniel Lopez Samano
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Монтеррей
31
César Ramos
ВР
1
Эстебан Андрада
ВР
20
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
33
Стефан Медина
ЦЗ
10
Хоао Рохас
ЛП
7
Луис Ромо
ЦП
203
Alejandro Morales Kuri
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
20
Серхио Каналес
АП
22
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
192
Erick Carballo
ЦФ
4-2-2-1-1
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
8
Буэно
7
МакГлинн
16
Газдаг
33
Салливан
17
Уре
4-3-3
22
4
27
6
5
Вегас
40
11
35
16
27
9
8
Буэно
11
Бедойя
11
Бедойя
8
Буэно
16
Газдаг
99
Торрес
99
Торрес
16
Газдаг
33
Салливан
25
Донован
25
Донован
33
Салливан
17
Уре
9
Барибо
9
Барибо
17
Уре
27
10
Рохас
10
Рохас
27
40
7
Ромо
7
Ромо
40
35
20
Каналес
20
Каналес
35
9
22
Фуньес Мори
22
Фуньес Мори
9
11
192
192
11
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Монтеррей
17
Джо Бендик
ВР
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
Главный тренер
Джим Кертин
31
César Ramos
ВР
1
Эстебан Андрада
ВР
20
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
33
Стефан Медина
ЦЗ
203
Alejandro Morales Kuri
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
Главный тренер
Хосе Крус
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
Остались в запасе
31
César Ramos
ВР
1
Эстебан Андрада
ВР
20
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
33
Стефан Медина
ЦЗ
203
Alejandro Morales Kuri
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Хосе Крус
Статистика матча Филадельфия Юнион - Монтеррей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Америка
- : -
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
01.11.2026
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