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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Милтон Кинс Донс - Суонси
Милтон Кинс Донс - Суонси: обзор матча 22 августа 2017
Милтон Кинс Донс
22.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Суонси
17'
Р. Сигер
19'
Л. Фер
60'
Л. Фер
71'
Т. Абрахам
86'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милтон Кинс Донс - Суонси
86'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Айю
Пас отдал
А. Ранхель
71'
ГОЛ! 1:3!
Т. Абрахам
Пас отдал
Ж. Айю
Желтая карточка
Д. Уэлш
62'
60'
ГОЛ! 1:2!
Л. Фер
Пас отдал
Т. Кэрролл
19'
ГОЛ! 1:1!
Л. Фер
Пас отдал
Д. Фултон
ГОЛ! 1:0!
Р. Сигер
Пас отдал
Д. МакГи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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Милтон Кинс Донс
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