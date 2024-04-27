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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Саттон Юнайтед
Милтон Кинс Донс - Саттон Юнайтед: обзор матча 27 апреля 2024
Милтон Кинс Донс
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
4 : 4
Завершен
Саттон Юнайтед
14'
J. Payne
41'
А. Гилби
60'
E. Tezgel
70'
E. Harrison
50'
S. Duke-McKenna
62'
C. Lakin
75'
S. Duke-McKenna
90+1'
Г. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Саттон Юнайтед
Желтая карточка
E. Harrison
90'
+6
90'
+1
ГОЛ! 4:4!
Г. Смит
Пас отдал
S. Duke-McKenna
75'
ГОЛ! 4:3!
S. Duke-McKenna
Пас отдал
T. Fadahunsi
74'
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
H. Beautyman
Замена
Д. Кемп
️️️️
K. Lofthouse
74'
74'
Замена
D. Moore
️️️️
R. Jackson
ГОЛ! 4:2!
E. Harrison
Пас отдал
E. Tezgel
70'
67'
Желтая карточка
S. Hart
Желтая карточка
У. О'Хора
67'
65'
Желтая карточка
C. Eastmond
62'
ГОЛ! 3:2!
C. Lakin
Пас отдал
Г. Смит
Замена
И. Робсон
️️️️
А. Гилби
62'
Замена
К. Норман
️️️️
J. Tomlinson
62'
ГОЛ! 3:1!
E. Tezgel
60'
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Дин
56'
Замена
E. Tezgel
️️️️
S. Wearne
56'
50'
ГОЛ! 2:1!
S. Duke-McKenna
Пас отдал
C. Lakin
46'
Замена
C. Eastmond
️️️️
O. Sanderson
ГОЛ! 2:0!
А. Гилби
Пас отдал
М. Дин
41'
31'
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
Д. Коли
ГОЛ! 1:0!
J. Payne
Пас отдал
М. Дин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
E. Harrison
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
15
Craig Eastmond
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
3-2-4-1
1
16
О'Хора
15
4
3
Харви
5
Такер
10
8
Гилби
39
4
Бейт
21
Дин
2-2-1-5
30
Киззи
3
42
7
7
Коли
25
23
5
8
10
Смит
4
22
Норман
22
Норман
4
8
Гилби
7
Робсон
7
Робсон
8
Гилби
15
10
Кемп
10
Кемп
15
21
Дин
19
19
21
Дин
39
19
19
39
18
15
15
18
7
Коли
10
10
7
Коли
7
19
19
7
23
14
14
23
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Саттон Юнайтед
34
Филип Маршал
ВР
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
3
Dean Lewington
ЦФ
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Саттон Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
8
12
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
13
Офсайды
5
1
Количество передач
545
301
Сейвы
8
4
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
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Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
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2021.01.09 23:01
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Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
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3
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5
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2017.02.21 20:01
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