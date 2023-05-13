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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Милан
Специя - Милан: обзор матча 13 мая 2023
Специя
13.05.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Милан
75'
П. Вишневски
85'
С. Эспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Милан
Замена
В. Коваленко
️️️️
Э. Гьяси
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
С. Эспозито
85'
84'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Ф. Томори
ГОЛ! 1:0!
П. Вишневски
75'
71'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ребич
71'
Замена
Я. Адли
️️️️
Б. Диас
64'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Т. Эрнандес
64'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
А. Салемакерс
Замена
Ш. Журковски
️️️️
М. Бурабиа
63'
52'
Желтая карточка
Б. Диас
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Специя
22
Федерико Маркетти
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дронговски
4
Ампаду
25
Вишневски
43
Николау
13
Реца
94
Эспозито
98
Амьен-Аду
10
Бурабиа
8
Экдаль
11
Гьяси
70
Нзола
4-1-1-3-1
16
Меньян
15
Калюлю
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
4
Побега
56
Салемакерс
21
Диас
9
Ребич
27
Ориги
10
Бурабиа
14
Журковски
14
Журковски
10
Бурабиа
11
Гьяси
21
Коваленко
21
Коваленко
11
Гьяси
19
Эрнандес
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
19
Эрнандес
23
Томори
2
Калабрия
2
Калабрия
23
Томори
21
Диас
29
Адли
29
Адли
21
Диас
56
Салемакерс
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
56
Салемакерс
9
Ребич
9
Жиру
9
Жиру
9
Ребич
Остались в запасе
Специя
Милан
22
Федерико Маркетти
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Специя - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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