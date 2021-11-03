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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Порту
Милан - Порту: обзор матча 03 ноября 2021
Милан
03.11.2021, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Порту
61'
Ч. Мбемба (АГ)
6'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Порту
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Консейсау
86'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Отавио
85'
Замена
Пепе
️️️️
М. Тареми
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Р. Леау
85'
79'
Замена
Б. Кошта
️️️️
Л. Диас
79'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Эванилсон
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
76'
73'
Желтая карточка
Витинья
69'
Замена
Витинья
️️️️
С. Оливейра
Замена
Ф. Кессье
️️️️
С. Тонали
68'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Б. Диас
68'
65'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ч. Мбемба
Пас отдал
П. Калюлю
61'
Желтая карточка
Ф. Томори
55'
49'
Желтая карточка
М. Груйич
Замена
П. Калюлю
️️️️
Д. Калабрия
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
М. Груйич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Нану
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
28
Бруну Кошта
ЦП
17
Витинья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
23
Томори
26
Романьоли
2
Калабрия
16
Тонали
10
Беннасер
27
Леау
21
Диас
56
Салемакерс
9
Жиру
4-1-1-2-2
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
99
Мбемба
12
Сануси
8
Груйич
27
Оливейра
25
Отавио
14
Диас
9
Эванилсон
9
Тареми
2
Калабрия
15
Калюлю
15
Калюлю
2
Калабрия
21
Диас
33
Крунич
33
Крунич
21
Диас
16
Тонали
19
Кессье
19
Кессье
16
Тонали
27
Леау
70
Мальдини
70
Мальдини
27
Леау
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
9
Эванилсон
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Эванилсон
14
Диас
28
Кошта
28
Кошта
14
Диас
27
Оливейра
17
Витинья
17
Витинья
27
Оливейра
9
Тареми
11
Пепе
11
Пепе
9
Тареми
25
Отавио
11
Мартинес
11
Мартинес
25
Отавио
Остались в запасе
Милан
Порту
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Стефано Пиоли
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Нану
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Нану
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Милан - Порту
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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