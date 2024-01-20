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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ротерхэм
Мидлсбро - Ротерхэм: обзор матча 20 января 2024
Мидлсбро
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
82'
М. Форсс
59'
Кафу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Ротерхэм
86'
Замена
S. Nombe
️️️️
Кафу
ГОЛ! 1:1!
М. Форсс
Пас отдал
М. Роджерс
82'
Замена
Д. Коберн
️️️️
Д. Барласер
81'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
С. Гринвуд
81'
76'
Замена
О. Рэтбоун
️️️️
Д. Хагилл
76'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Линдси
73'
Желтая карточка
С. Клукас
69'
Желтая карточка
В. Йоханссон
Замена
М. Крукс
️️️️
Ф. Азаз
68'
59'
ГОЛ! 0:1!
Кафу
Пас отдал
Д. Хагилл
Желтая карточка
Х. Хакни
45'
+1
40'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
36'
Замена
П. Киосо
️️️️
К. Брэмолл
Замена
М. Форсс
️️️️
И. Джонс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
(К)
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
10
Финн Азаз
АП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
88
Кафу
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
28
Лау МакКейб
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
4-2-3-1
23
Гловер
4
Энгель
23
Фрай
5
Кларк
12
Эйлинг
4
Барласер
30
Хакни
17
Роджерс
20
Гринвуд
25
Джонс
10
Азаз
4-2-3-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
23
Реван
23
Моррисон
15
Брэмолл
2
Одоффин
4
Тьехи
88
Кафу
29
Линдси
6
Клукас
9
Хагилл
10
Азаз
25
Крукс
25
Крукс
10
Азаз
20
Гринвуд
27
О'Брайен
27
О'Брайен
20
Гринвуд
25
Джонс
88
Форсс
88
Форсс
25
Джонс
4
Барласер
19
Коберн
19
Коберн
4
Барласер
15
Брэмолл
30
Киосо
30
Киосо
15
Брэмолл
9
Хагилл
20
Рэтбоун
20
Рэтбоун
9
Хагилл
29
Линдси
39
Ивс
39
Ивс
29
Линдси
88
Кафу
9
9
88
Кафу
Остались в запасе
Мидлсбро
Ротерхэм
32
Джэйми Джонс
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
28
Лау МакКейб
АП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
28
Лау МакКейб
АП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Мидлсбро - Ротерхэм
1
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
2
Нарушения
8
8
Офсайды
6
2
Количество передач
639
270
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.49
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Риверсайд
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