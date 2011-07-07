Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлург - Урарту
Металлург - Урарту: обзор матча 07 июля 2011
Металлург
07.07.2011, четверг, 17:00
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Урарту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург - Урарту
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Виктория
2 : 0
26.07.2012
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
1 : 3
19.07.2012
Виктория
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
6 : 1
12.07.2012
Теута
Лига Европы, 1 раунд
Теута
0 : 3
05.07.2012
Металлург
Лига Европы
Ренн
2 : 0
04.08.2011
Металлург
Урарту
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
- : -
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Урарту
5 : 2
17.10.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Урарту
2 : 2
11.10.2026
Арарат
Информация о матче
Стадион:
Полади
Новости команд
Все
Металлург
Урарту
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
12
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
2025.07.18 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:45
«Рубин» сообщил о переходе Кварацхелии
2019.07.04 14:32
12
Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»
2019.07.02 10:00
9
Кварацхелия покинул «Локомотив». У игрока истек срок аренды
2019.07.01 18:42
5
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
12
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
2025.07.18 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+