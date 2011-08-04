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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Металлург
Ренн - Металлург: обзор матча 04 августа 2011
Ренн
04.08.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
2 : 0
Первый матч – 5 : 2
Завершен
Металлург
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ренн - Металлург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Виктория
2 : 0
26.07.2012
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
1 : 3
19.07.2012
Виктория
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
6 : 1
12.07.2012
Теута
Лига Европы, 1 раунд
Теута
0 : 3
05.07.2012
Металлург
Лига Европы
Ренн
2 : 0
04.08.2011
Металлург
Информация о матче
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