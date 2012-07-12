Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлург - Теута
Металлург - Теута: обзор матча 12 июля 2012
Металлург
12.07.2012, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
6 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Теута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург - Теута
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Виктория
2 : 0
26.07.2012
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
1 : 3
19.07.2012
Виктория
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
6 : 1
12.07.2012
Теута
Лига Европы, 1 раунд
Теута
0 : 3
05.07.2012
Металлург
Лига Европы
Ренн
2 : 0
04.08.2011
Металлург
Теута
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0 : 2
12.08.2021
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 0
05.08.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0 : 3
27.07.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0 : 2
22.07.2021
Интер
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
Теута
Новости команд
Все
Металлург
Теута
«Рубин» сообщил о переходе Кварацхелии
2019.07.04 14:32
12
Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»
2019.07.02 10:00
9
Кварацхелия покинул «Локомотив». У игрока истек срок аренды
2019.07.01 18:42
5
Гол Аршавина принес «Кайрату» победу в отборочном матче Лиги Европы
2016.06.30 23:02
21
«Рубин» сообщил о переходе Кварацхелии
2019.07.04 14:32
12
Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»
2019.07.02 10:00
9
Кварацхелия покинул «Локомотив». У игрока истек срок аренды
2019.07.01 18:42
5
Гол Аршавина принес «Кайрату» победу в отборочном матче Лиги Европы
2016.06.30 23:02
21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+