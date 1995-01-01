Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»

Откуда у Рубина деньги на трансфер???? У них в прошлом году долги по зарплате были, Неужели ТАИФ расщедрился, если да, то завтра снег зеленый выпадет...
Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt.
18-летний полузащитник выступал последние полгода на правах аренды в «Локомотиве».
Срок действия аренды истек 30 июня.
Грузинский футболист отказался подписывать с «Локомотивом» полноценный контракт, несмотря на предварительную договоренность.
- В составе московского клуба 18-летний Кварацхелия сыграл в семи матчах РПЛ и забил гол.
- Ранее Кварацхелия принадлежал «Металлургу» Рустави.
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