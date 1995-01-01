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    Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»

    Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt.

    18-летний полузащитник выступал последние полгода на правах аренды в «Локомотиве».

    Срок действия аренды истек 30 июня.

    Грузинский футболист отказался подписывать с «Локомотивом» полноценный контракт, несмотря на предварительную договоренность.

    • В составе московского клуба 18-летний Кварацхелия сыграл в семи матчах РПЛ и забил гол.
    • Ранее Кварацхелия принадлежал «Металлургу» Рустави.

    Семин: «Уход Кварацхелии – большая неожиданность. У меня слезы потекли»

    Источник: Transfermarkt.ru

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6815

      parevg 15 минут назад

      Откуда у Рубина деньги на трансфер???? У них в прошлом году долги по зарплате были, Неужели ТАИФ расщедрился, если да, то завтра снег зеленый выпадет...

      0
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      Рейтинг: +599

      Alex Flash 1 час назад

      Рубин еле катит. Странный переход

      0
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      Рейтинг: +224

      Ашет Арбузян > Alex Flash 29 минут назад

      Рубин усиливается очень даже неплохо. Не знаю че он там катит. Пыль в глаза бросают и только

      0
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      ...
      Рейтинг: +30782

      MaxRnD > Alex Flash 24 минуты назад

      Не знаю, как себя покажет грузин, но Дюпин + Сутормин - это уже для Рубина не кисло ...

      0
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      Рейтинг: +4686

      Антибиотик 1 час назад

      Рубин поступил конечно подло, ну да хрен с ними, клуб такой. Лучше уж сейчас, чем потом. Да и сколько их таких перебежчиков было: ещенки, самедовы, глушаковы... итог один. Игрок уважения таким образом точно себе не добавит.

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      Рейтинг: +1196

      Фанат Рубина > Антибиотик 1 час назад

      ))))))))

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      Рейтинг: +30782

      MaxRnD > Антибиотик 31 минуту назад

      О каких морально-этических ценностях можно рассуждать при нынешней социально-экономической парадигме ?

      Человек абсолютно ни при чём, его делает таким окружающая среда и если ему всего 18 лет и другой жизни он в принципе не видел и не знает, то что с него можно спрашивать ?

      0
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      Рейтинг: 0

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Грузинские оккупанты! оккупировали Российские клубы, когда ж это прекратится!!??

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