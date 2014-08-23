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Расписание матчей
Украина. Кубок
Полтава (2007) - Металлург
Полтава (2007) - Металлург: обзор матча 23 августа 2014
Полтава (2007)
23.08.2014, суббота, 17:30
Украина. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Полтава (2007) - Металлург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 30 тур
Полтава (2007)
0 : 2
01.06.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 29 тур
Горняк-Спорт
3 : 4
27.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 28 тур
Полтава (2007)
1 : 2
20.05.2016
Оболонь
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк
0 : 0
15.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 26 тур
Полтава (2007)
1 : 2
11.05.2016
Мариуполь
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Полтава (2007)
Металлург
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
«Полтаве» засчитано техническое поражение за неготовность газона к матчу против «Шахтера»
2017.04.15 09:29
4
Матч «Полтава» – «Шахтер» не состоялся по причине отсутствия газона
2017.04.05 13:20
16
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
«Полтаве» засчитано техническое поражение за неготовность газона к матчу против «Шахтера»
2017.04.15 09:29
4
Матч «Полтава» – «Шахтер» не состоялся по причине отсутствия газона
2017.04.05 13:20
16
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
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