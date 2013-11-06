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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Марсель
Наполи - Марсель: обзор матча 06 ноября 2013
Наполи
06.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
22'
Г. Инлер
24'
Г. Игуаин
75'
Г. Игуаин
10'
А. Айю
64'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Марсель
Замена
В. Бехрами
️️️️
Б. Джемаили
90'
83'
Замена
М. Лемина
️️️️
А. Ромао
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
83'
80'
Желтая карточка
А. Ромао
77'
Желтая карточка
Д. Пайет
ГОЛ! 3:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
75'
67'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Ж. Айю
Замена
М. Гамшик
️️️️
Г. Пандев
66'
64'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Товен
Пас отдал
А. Ромао
57'
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Ф. Фернандес
34'
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Г. Пандев
24'
ГОЛ! 1:1!
Г. Инлер
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
Пас отдал
Ф. Товен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
30
Забер Халифа
ЦФ
2-4-4
25
Рейна
6
Фернандес
39
Альбиоль
7
Армеро
88
Инлер
21
Джемаили
11
Маджо
10
Мертенс
7
Кальехон
9
Игуаин
21
Пандев
4-2-3-1
30
Манданда
21
Морель
63
Н'Кулу
20
Диавара
2
Абдалла
15
Ромао
8
Шейру
10
Товен
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Айю
21
Пандев
17
Гамшик
17
Гамшик
21
Пандев
21
Джемаили
85
Бехрами
85
Бехрами
21
Джемаили
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
28
Вальбуэна
10
Пайет
10
Пайет
28
Вальбуэна
15
Ромао
99
Лемина
99
Лемина
15
Ромао
10
Айю
10
Жиньяк
10
Жиньяк
10
Айю
Остались в запасе
Наполи
Марсель
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
30
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
30
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эли Боп
Статистика матча Наполи - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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