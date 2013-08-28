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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Виктория
Марибор - Виктория: обзор матча 28 августа 2013
Марибор
28.08.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Виктория
3'
С. Тецл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Виктория
90'
+2
Желтая карточка
Д. Коларж
Желтая карточка
М. Милец
90'
85'
Замена
Д. Коларж
️️️️
Я. Коваржик
75'
Замена
М. Дуриш
️️️️
С. Тецл
Замена
А. Меяч
️️️️
Д. Богар
75'
Желтая карточка
Ж. Филипович
74'
Замена
Ж. Менди
️️️️
М. Таварес
66'
Замена
Ж. Филипович
️️️️
Аргус
46'
Желтая карточка
М. Вилер
29'
28'
Замена
М. Петржела
️️️️
Р. Ржезник
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Тецл
Пас отдал
Ф. Райторал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
39
Дамьян Богар
ЦП
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
17
Нусмир Файич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
7
Томаш Горжава
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
5
Желько Филипович
ОП
21
Амир Дервишевич
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
4-1-2-3
33
Ханданович
22
Милец
26
Райчевич
32
Аргус
28
Вилер
70
Мертель
14
Цвиянович
39
Богар
17
Файич
9
Таварес
9
Ибраими
3-3-2-1-1
1
Козачик
26
Прохазка
14
Ржезник
8
Лимберски
27
Райторал
10
Хорват
28
Чишовски
7
Горжава
16
Дарида
19
Коваржик
11
Тецл
39
Богар
7
Меяч
7
Меяч
39
Богар
32
Аргус
5
Филипович
5
Филипович
32
Аргус
9
Таварес
14
Менди
14
Менди
9
Таварес
14
Ржезник
11
Петржела
11
Петржела
14
Ржезник
19
Коваржик
26
Коларж
26
Коларж
19
Коваржик
11
Тецл
57
Дуриш
57
Дуриш
11
Тецл
Остались в запасе
Марибор
Виктория
50
Марко Придигар
ВР
21
Амир Дервишевич
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
Главный тренер
Анте Чачич
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
21
Амир Дервишевич
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
Остались в запасе
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Марибор - Виктория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Людски врт
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