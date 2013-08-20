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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Марибор
Виктория - Марибор: обзор матча 20 августа 2013
Виктория
20.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Марибор
8'
М. Чишовски
58'
В. Дарида
89'
М. Дуриш
66'
А. Меяч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Марибор
ГОЛ! 3:1!
М. Дуриш
Пас отдал
Ф. Райторал
89'
88'
Замена
Ж. Менди
️️️️
А. Ибраими
Замена
С. Тецл
️️️️
В. Дарида
87'
85'
Замена
А. Дервишевич
️️️️
М. Милец
Желтая карточка
М. Дуриш
81'
Замена
Ф. Райторал
️️️️
М. Петржела
77'
Желтая карточка
Т. Горжава
75'
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Меяч
Замена
М. Дуриш
️️️️
Т. Вагнер
63'
ГОЛ! 2:0!
В. Дарида
Пас отдал
Я. Коваржик
58'
34'
Желтая карточка
Г. Цвиянович
ГОЛ! 1:0!
М. Чишовски
Пас отдал
В. Дарида
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
39
Дамьян Богар
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
5
Марек Ганоусек
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
45
Нейч Мевля
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
21
Амир Дервишевич
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
17
Нусмир Файич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Козачик
8
Лимберски
14
Ржезник
26
Прохазка
28
Чишовски
10
Хорват
16
Дарида
11
Петржела
7
Горжава
19
Коваржик
19
Вагнер
4-1-3-2
33
Ханданович
22
Милец
26
Райчевич
28
Вилер
7
Меяч
70
Мертель
22
Потокар
39
Богар
14
Цвиянович
9
Ибраими
9
Таварес
11
Петржела
27
Райторал
27
Райторал
11
Петржела
16
Дарида
11
Тецл
11
Тецл
16
Дарида
19
Вагнер
57
Дуриш
57
Дуриш
19
Вагнер
22
Милец
21
Дервишевич
21
Дервишевич
22
Милец
9
Ибраими
14
Менди
14
Менди
9
Ибраими
Остались в запасе
Виктория
Марибор
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
5
Марек Ганоусек
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
45
Нейч Мевля
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
92
Матич Чрнич
ЦП
17
Нусмир Файич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
5
Марек Ганоусек
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Остались в запасе
45
Нейч Мевля
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
92
Матич Чрнич
ЦП
17
Нусмир Файич
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Виктория - Марибор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Доосан Арена
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