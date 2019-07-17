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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Валюр
Марибор - Валюр: обзор матча 17 июля 2019
Марибор
17.07.2019, среда, 21:15
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Валюр
11'
Р. Кронаветер
32'
М. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Валюр
ГОЛ! 2:0!
М. Таварес
Пас отдал
А. Котник
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кронаветер
Пас отдал
Д. Хотич
11'
Начало матча
Статистика матча Марибор - Валюр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
2 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Информация о матче
Стадион:
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