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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шрусбери Таун - Манчестер Юнайтед
Шрусбери Таун - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 февраля 2016
Шрусбери Таун
22.02.2016, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
36'
К. Смоллинг
45+1'
Х. Мата
60'
Д. Лингард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шрусбери Таун - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Кларк
️️️️
Ж. Акпа-Акпро
80'
75'
Травма
У. Кин
69'
Замена
У. Кин
️️️️
А. Марсьяль
63'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Гриммер
62'
60'
ГОЛ! 0:3!
Д. Лингард
Пас отдал
А. Эррера
46'
Замена
Д. Райли
️️️️
К. Бортуик-Джексон
Замена
Л. Коул
️️️️
Н. Найт
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
Желтая карточка
З. Уитбред
45'
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Смоллинг
Пас отдал
М. Шнейдерлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
13
Джейсон Леутвилер
ВР
5
Джермейн Грандисон
ЦЗ
20
Натаниэл Найт
ЦЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
12
Джуниор Браун
ЛП
6
Иан Блэк
ОП
17
Абу Огого
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
19
Энди Манган
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
(К)
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Шрусбери Таун
21
Марк Хальстед
ВР
3
Мэт Сэдлер
ЦЗ
31
Дон Смит
ЦЗ
29
Ларнелл Коул
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
16
Скотт Вернон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
41
Реган Пул
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
3-1-4-2
13
Леутвилер
5
Грандисон
20
Найт
4
Уитбред
6
Блэк
12
Браун
17
Огого
7
Уалли
2
Гриммер
19
Манган
26
Акпа-Акпро
4-2-2-2
44
Ромеро
2
Варела
3
Бортуик-Джексон
6
Смоллинг
17
Блинд
21
Эррера
14
Шнейдерлен
64
Мата
77
Лингард
10
Депай
9
Марсьяль
26
Акпа-Акпро
18
Кларк
18
Кларк
26
Акпа-Акпро
20
Найт
29
Коул
29
Коул
20
Найт
3
Бортуик-Джексон
49
Райли
49
Райли
3
Бортуик-Джексон
64
Мата
8
Перейра
8
Перейра
64
Мата
9
Марсьяль
18
Кин
18
Кин
9
Марсьяль
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Манчестер Юнайтед
3
Мэт Сэдлер
ЦЗ
31
Дон Смит
ЦЗ
16
Скотт Вернон
ЦФ
21
Марк Хальстед
ВР
88
Эллиот Гранден
ПП
Главный тренер
Микки Меллон
41
Реган Пул
ЦЗ
1
Дин Хендерсон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
3
Мэт Сэдлер
ЦЗ
31
Дон Смит
ЦЗ
16
Скотт Вернон
ЦФ
21
Марк Хальстед
ВР
88
Эллиот Гранден
ПП
Остались в запасе
41
Реган Пул
ЦЗ
1
Дин Хендерсон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Микки Меллон
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Шрусбери Таун - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Гринхаус Мидоу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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