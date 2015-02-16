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Расписание матчей
Англия. Кубок
Престон - Манчестер Юнайтед
Престон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 февраля 2015
Престон
16.02.2015, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 5 раунд
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
48'
С. Лэйрд
64'
А. Эррера
72'
М. Феллайни
86'
У. Руни (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Манчестер Юнайтед
86'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
У. Руни
Желтая карточка
Т. Стакманн
85'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Н. Килкенни
75'
Замена
К. Рид
️️️️
К. Дэйвис
74'
Замена
С. Вайзмэн
️️️️
Б. Райт
74'
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Валенсия
67'
Желтая карточка
М. Рохо
Желтая карточка
Н. Килкенни
65'
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Эррера
Пас отдал
Э. Янг
59'
Замена
Э. Янг
️️️️
Р. Фалькао
Желтая карточка
С. Лэйрд
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Лэйрд
Пас отдал
Д. Гарнер
48'
Желтая карточка
К. Дэйвис
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Торстен Стакманн
ВР
3
Скотт Лэйрд
ЛЗ
5
Том Кларк
(К)
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ПЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
19
Джон Уэлш
ОП
8
Нейл Килкенни
ЦП
12
Пол Галлахер
ПП
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Престон
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
17
Кайл Рид
ЦП
18
Джек Кинг
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-1-3-2
12
Стакманн
3
Лэйрд
5
Кларк
3
Райт
23
Хантингтон
19
Уэлш
7
Хамфри
8
Килкенни
12
Галлахер
24
Дэйвис
14
Гарнер
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Рохо
6
Смоллинг
25
Валенсия
17
Блинд
21
Эррера
25
Феллайни
11
Ди Мария
32
Руни
9
Фалькао
24
Дэйвис
17
Рид
17
Рид
24
Дэйвис
3
Райт
2
Вайзмэн
2
Вайзмэн
3
Райт
8
Килкенни
47
Робинсон
47
Робинсон
8
Килкенни
9
Фалькао
15
Янг
15
Янг
9
Фалькао
Остались в запасе
Престон
Манчестер Юнайтед
18
Джек Кинг
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
18
Джек Кинг
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Престон - Манчестер Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Дипдэйл
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