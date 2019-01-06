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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Ротерхэм
Манчестер Сити - Ротерхэм: обзор матча 06 января 2019
Манчестер Сити
06.01.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
7 : 0
Завершен
Ротерхэм
12'
Р. Стерлинг
43'
Ф. Фоден
45+1'
С. Аджайи (АГ)
52'
Г. Жезус
73'
Р. Марез
78'
Н. Отаменди
85'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Ротерхэм
ГОЛ! 7:0!
Л. Сане
Пас отдал
И. Гюндоган
85'
ГОЛ! 6:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
И. Гюндоган
78'
ГОЛ! 5:0!
Р. Марез
Пас отдал
И. Гюндоган
73'
ГОЛ! 4:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Стерлинг
52'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Аджайи
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
И. Гюндоган
43'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
35'
24'
Желтая карточка
Б. Уайлс
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
47
Фоден
4-4-2
1
Родак
3
Мэтток
4
Робертсон
26
Винер
6
Аджайи
28
Тейлор
6
Волкс
7
Уильямс
26
Уайлс
7
Форд
14
Смит
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ротерхэм
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Манчестер Сити - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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