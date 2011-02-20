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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Ноттс Каунти
Манчестер Сити - Ноттс Каунти: обзор матча 20 февраля 2011
Манчестер Сити
20.02.2011, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
5 : 0
Завершен
Ноттс Каунти
38'
П. Виейра
59'
П. Виейра
84'
К. Тевес
87'
Э. Джеко
89'
М. Ричардс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Ноттс Каунти
ГОЛ! 5:0!
М. Ричардс
ГОЛ! 4:0!
Э. Джеко
Пас отдал
К. Тевес
Замена
Жо
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Я. Туре
Замена
Л. Гоберн
️️️️
Л. Хьюс
Травма
П. Виейра
Замена
Д. Томпсон
️️️️
С. Дарби
Замена
К. Тевес
️️️️
М. Балотелли
ГОЛ! 2:0!
П. Виейра
Пас отдал
А. Коларов
Желтая карточка
К. Хаули
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 1:0!
П. Виейра
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
0
Патрик Виейра
(К)
ЦП
21
Давид Сильва
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ноттс Каунти
1
Стюарт Нелсон
ВР
26
Джон Харли
(К)
ЛЗ
4
Майк Эдвардс
ЦЗ
12
Кристиан Пирс
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ПЗ
20
Крейг Уэсткарр
ЛП
12
Нил Бишоп
ЦП
4
Ричард Равенхилл
ЦП
15
Карл Хаули
ПП
9
Ли Хьюс
ЦФ
19
Алан Гоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Ноттс Каунти
1
Роберт Берч
ВР
14
Лиам Чилверс
ЦЗ
5
Грэм Ли
ЦЗ
25
Джон Спайсер
ЦП
16
Льюис Гоберн
ЦП
6
Джон Томпсон
ЦП
7
Кевин Смит
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
2
Туре
15
Лескотт
4
Ричардс
5
Сабалета
0
Виейра
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
45
Балотелли
4-4-2
1
Нелсон
23
Дарби
4
Эдвардс
12
Пирс
26
Харли
15
Хаули
12
Бишоп
4
Равенхилл
20
Уэсткарр
19
Гоу
9
Хьюс
42
Туре
18
Бэрри
18
Бэрри
42
Туре
45
Балотелли
32
Тевес
32
Тевес
45
Балотелли
21
Сильва
21
Жо
21
Жо
21
Сильва
9
Хьюс
16
Гоберн
16
Гоберн
9
Хьюс
23
Дарби
6
Томпсон
6
Томпсон
23
Дарби
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ноттс Каунти
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
25
Джон Спайсер
ЦП
14
Лиам Чилверс
ЦЗ
7
Кевин Смит
ЦФ
5
Грэм Ли
ЦЗ
1
Роберт Берч
ВР
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
Остались в запасе
25
Джон Спайсер
ЦП
14
Лиам Чилверс
ЦЗ
7
Кевин Смит
ЦФ
5
Грэм Ли
ЦЗ
1
Роберт Берч
ВР
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Манчестер Сити - Ноттс Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
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2 : 3
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
- : -
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 10 тур
Ноттс Каунти
1 : 2
10.10.2026
Оксфорд
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:55 (прямая)
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