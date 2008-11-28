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Расписание матчей
Англия. Кубок
Порт Вейл - Маклсфилд Таун
Порт Вейл - Маклсфилд Таун: обзор матча 28 ноября 2008
Порт Вейл
28.11.2008, пятница, 00:00
Англия. Кубок
1 : 3
Завершен
Маклсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Порт Вейл - Маклсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
- : -
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 10 тур
Порт Вейл
1 : 0
10.10.2026
Гримсби Таун
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун
0 : 0
10.09.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Блэкпул
0 : 0
13.08.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вест Хэм
8 : 0
26.09.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Уолсолл
3 : 3
28.08.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок, 3 раунд
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
14.01.2014
Маклсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Вейл Парк
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Порт Вейл
Маклсфилд Таун
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