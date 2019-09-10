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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун - Маклсфилд Таун
Гримсби Таун - Маклсфилд Таун: обзор матча 10 сентября 2019
Гримсби Таун
10.09.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги
0 : 0
Завершен
Маклсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гримсби Таун - Маклсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун
0 : 0
10.09.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Блэкпул
0 : 0
13.08.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вест Хэм
8 : 0
26.09.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Уолсолл
3 : 3
28.08.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок, 3 раунд
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
14.01.2014
Маклсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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Гримсби Таун
Маклсфилд Таун
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