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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Маклсфилд Таун
Вест Хэм - Маклсфилд Таун: обзор матча 26 сентября 2018
Вест Хэм
26.09.2018, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
8 : 0
Завершен
Маклсфилд Таун
29'
М. Антонио
32'
Р. Снодграсс
39'
Лукас
51'
Р. Фредерикс
54'
А. Огбонна
60'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Маклсфилд Таун
ГОЛ! 6:0!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Р. Фредерикс
60'
ГОЛ! 5:0!
А. Огбонна
Пас отдал
Р. Снодграсс
54'
ГОЛ! 4:0!
Р. Фредерикс
Пас отдал
Р. Снодграсс
51'
ГОЛ! 3:0!
Лукас
Пас отдал
А. Крессуэлл
39'
ГОЛ! 2:0!
Р. Снодграсс
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Райс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Вест Хэм - Маклсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун
0 : 0
10.09.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Блэкпул
0 : 0
13.08.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вест Хэм
8 : 0
26.09.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Уолсолл
3 : 3
28.08.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок, 3 раунд
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
14.01.2014
Маклсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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